الأمن العام يداهم منشأة لتصنيع أجهزة قرصنة القنوات والمحتوى الرقمي بالمنوفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تفاصيل قيام شخصين باستغلال مبنى سكني خاص بأحدهما بدائرة مركز شرطة بركة السبع في المنوفية كمصنع غير مرخص لإنتاج وتخزين أدوات كسر الحماية التقنية «التشفير»، التي تستخدمها هيئات البث الإذاعي لحماية المحتوى وتسهيل استقبالها مع توفير الدعم الفني لها بإتاحة المحتوى الفني، نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

استهداف مقر المصنع

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف مقر المصنع وأمكن ضبط مالكيه، وبتفتيش المصنع في حضورهما تم ضبط 102260 جهاز استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف وملصقات مدون بها رقم المسلسل الخاص بالأجهزة.

ضبط جهازي حاسب آلي وبرمجيات القرصنة

كما تم ضبط جهازي حاسب آلي محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكواد تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن، وعملات أجنبية ومحلية، و3 هواتف، بفحصها تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.

واعترف المتهمان بما أسفر عنه الضبط وأقرا بملكيتهما للمصنع وارتكابهما المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.