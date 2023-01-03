غرق شخصين بعد انقلاب «توك توك» في مصرف مائي بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حادثًا مؤسفًا، بعدما سقط «توك توك» يستقله 4 أشخاص في أحد المصارف المائية بقرية أولاد رائق التابعة لمركز أسيوط، ما تسبب في غرق شابين وإنقاذ اثنين آخرين، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بسقوط «توك توك» في مصرف مائي

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط «توك توك» يستقله 4 أشخاص، بمصرف مائي متفرع من الترعة الإبراهيمية بقرية أولاد رائق التابعة إلى مركز أسيوط.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وقوات الإنقاذ النهري بأسيوط، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط «توك توك» يستقله 4 أشخاص، بمصرف مائي متفرع من الترعة الإبراهيمية بمدخل قرية أولاد رائق بمركز أسيوط، وتمكن الأهالي من إنقاذ شخصين دون وجود أية إصابات، كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثي الشخصين الآخرين، وهما: «إ. س. م»، و«ع. م. م».

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.