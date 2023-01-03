محافظ الإسكندرية: عقد امتحان لمحو أمية 70 مواطنا في حي العجمي

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وكلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وواصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار وفقًا لبيان محافظة الإسكندرية تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية» حيث تم عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبي طالب مجمع المدارس بالبيطاش لعدد 70 مواطن بنطاق حي العجمي الذين كانوا لا يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية واعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم، والتي أشرف عليها موسى رئيس حي العجمي وبحضور الدكتورة دينا فرج مدير إدارة محو الأمية بحي العجمي.

امتحانات فورية لمحو أمية المواطنين بالإسكندرية

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.