انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في محافظة الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار، اليوم الثلاثاء، عن 9 مناطق كبرى بما تتضمنهم من شوارع جانبية عدة في شرق وغرب ووسط المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب ما أعلنته شركة كهرباء الإسكندرية فإن الانقطاع بدأ من الساعة 9 صباحًا على أن تعود الكهرباء في الثانية عشر من ظهر اليوم بشكل طبيعي عقب انتهاء أعمال الصيانة.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وتشهد مناطق شرق الإسكندرية انقطاع الكهرباء عن 4 مناطق كبرى بها بما فيها من شوارع جانبية ورئيسية وهي كالتالي:

- سابا باشا: «عمارة المهندسين ش عبد الحميد العبادى جامعة حلوان خلف كلية الزراعة - شارع عدلى يكن ش جليم - ش الاذاعة بجوار برج نور الفجر جليم - زيزينيا عمارة الاطباء طريق الحرية».

- خورشید: «استاد سوق خورشيد عزبة 30 - مصنع طوب خورشيد - الزوايدة محد حسين - محسن 9 ارض فرحات»

- أبو قير : «ثلاجة علاء الدين طريق على ماهر - الأربع غرب - شارع 25 يمين اتجاه البحرية - اسكان شباب طوسون - عمارة برج المصورة - الطابية امام مزلقان البحرية - عزبة البرنس طریق حوض 12».

- سيدى بشر: «مشروع ريحانة - الاطباء - عزية الخمسة امام مسجد الصالحين - عزبة التوفيقية الجديدة - عزبة المنشية البحرية - عزبة ابو سلطان - عزبة زقزوق - المنشية البحرية».

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

كما تشهد مناطق وسط وغرب الإسكندرية انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق كبرى بها بما فيها من شوارع جانبية ورئيسية وهي كالتالي:

- محرم بك: «6 شارع جعفر الصادق - 9 شارع ارستو - مستشفى الحناوى».

- الأزاريطة

- البيطاش: «فتح الله - شركة نور الهندسية ام زغيو».

- العامرية: المنطقة الحرة

- برج العرب: ابني بيتك