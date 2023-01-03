«معلومات الوزراء»: صادرات الغاز المسال المصرية تحقق أعلى معدل نمو عربيا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد، يتناول صادرات مصر من الغاز المسال، ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 4.86 ملايين طن مقابل 4.35 ملايين طن خلال الفترة نفسها من 2021.

وشهدت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا خلال الربع الثاني من 2022 وصل إلى 35.7% مسجلةً 1.9 مليون طن، ومن المتوقع أن تحقق صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال رقمًا قياسيًّا خلال 2022 وذلك بنحو 7 – 8 ملايين طن.

وجاءت تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المصري وذلك بنسبة 22% من إجمالي الصادرات، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنحو 13%، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بنحو 10%.