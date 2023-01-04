أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء

تراوحت أسعار مشتقات الفراخ اليوم الأربعاء، حيث استقرت عند نفس القيمة المعلنة منذ مطلع العام الجديد 2023، كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الهياكل اليوم بين 25 و30 جنيهًا، وسعر الشاورما الدجاج بين 120 جنيها إلى 125 جنيهًا، وسعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 48 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و70 جنيهًا، وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم نحو 42 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك الكيلو اليوم بين 51 حتى 55 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الصدور بالعظم بين 80 و85 جنيهًا، وتراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 70 و82 جنيهًا.

واستقر سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و115 جنيها، كما تراوح سعر الأجنحة اليوم بين 32 و35 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفرخة وزن 2 كيلو بين 90 حتى 95 جنيهًا، واستقر سعر الدواجن البيضاء اليوم بين 46 حتى 51 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الشيش البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

الدواجن الحية في المزارع اليوم

وجاءت أسعار الدواجن الحيّة في المزرعة اليوم بقيمة مختلفة، إذ تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم بين 58 حتى 62 جنيها، وتراوح سعر البط اليوم بين 70 حتى 75 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة لنحو 43 جنيها، وتصل للمستهلك بين 47 و48 جنيها، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية.