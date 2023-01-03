عاجل.. سقوط أمطار على كفر الشيخ والصغرى تسجل 12 درجة مئوية

شهد عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، خاصة على المدن القريبة من شاطئ البحر المتوسط.

وهطلت الأمطار علي مراكز وعدد من قرى مراكز دسوق، وفوه، ومطوبس، وتم تكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات الأمطار من شوارع المدن والقرى، وسط متابعة مستمرة من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت اليوم 19 مئوية للعظمى، والصغرى 12، وسرعة الرياح 10 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1.5 إلي 2 متر.

تشكيل غرف عمليات

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

تحصين 227 ألف رأس ماشية

في سياق آخر، واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتسمم الدموي البكتيري، حيث جرى تحصين 227 ألف رأس ماشية متنوعة منذ انطلاق الحملة حتى الآن.