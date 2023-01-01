طقس كفر الشيخ في أول أيام العام الجديد.. أمطار متوسطة بنسبة 50%

تشهد محافظة كفر الشيخ أجواء باردة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أول أيام العام الجديد 2023، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة، وخاصة على المدن الساحلية والمطلة على شاطئ البحر المتوسط.

توقعات طقس كفر الشيخ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، طقسا باردا في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارا، بارد في الليل، وذلك على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة، مع طقس غائم جزئيا، ونشاط للرياح أحيانا على مختلف المراكز والمدن لا سيما المدن الساحلية، فضلاً عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 50%.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، فيما تسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الـ14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية، لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، والتعامل معها.