طقس اليوم في كفر الشيخ.. شبورة كثيفة في الصباح الباكر

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على مراكز ومدن المحافظة كافة، وخاصة المدن الساحلية والمطلة علي البحر المتوسط.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في أخره، وذلك على كافة الأنحاء.

شبورة مائية على كفر الشيخ

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بأن تكون هناك شبورة مائية كثيفة علي كفر الشيخ، مع طقس غائم جزئيا، ونشاط للرياح أحيانا على مختلف المراكز والمدن لاسيما المدن الساحلية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خفيفة، وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلي 1 متر، علي أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية، وشمالية غربية.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الـ14، ومديريات الخدمات والجهات المعنية كافة، لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، والتعامل معها.