إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون، فور رصدها وقبل تفاقهما، على أن يجرى متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتا إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها بكل حسم وشدة.

تنفيذ إزالات فورية

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء، بقرى مراكز البداري ومنفلوط وصدفا والغنايم وديروط وحي شرق، بواقع 11 حالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة والطريق العام، كالتالي: «فك شدة خشبية، بلوكات بيضاء، أعمدة خرسانية، سملات».

جاء ذلك خلال حملات برئاسة محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمود ياسين، رئيس حي شرق، وعبدالتواب أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومروان إبراهيم، نائب رئيس حي شرق، بالتعاون مع نوابهم ورؤساء الوحدات القروية ومسؤولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسؤولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة في هذا الشأن، للوقوف أمام أي تعدٍ أو مخالفة للقانون، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.