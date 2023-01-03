نجل إبراهيم حجازي في ذكرى رحيله الأولى: مفتقدك والحياة في غيابك صعبة

إعلامي بدرجة مقاتل، عاش حياته في «دائرة الضوء»، كان علامة للتميز، سواء كان محاربا في نصر 6 من أكتوبر، أو نائبا بمجلس الشيوخ، أوصحفيا وإعلاميا وطنيا حتى النخاع، وإنسانا متواضعا يميل للبسطاء ويهوى مساعدتهم، إذ شكلت كتاباته الصحفية في مجال الرياضة والسياسة أرشيفًا مهما وتاريخًيا وطنيًا بحروف من نور، ليصبح اسم إبراهيم حجازي، في سطر واحد بجوار كبار الإعلاميين، قبل أن يرحل عن عالمنا يوم 3 من يناير 2022، ليوافق اليوم الذكرى الأولى لرحيله.

نجل إبراهيم حجازي: 3 يناير تاريخ تقيل

تحدث ماندو إبراهيم، نجل الراحل إبراهيم حجازي، عن والده في الذكرى الأولى لوفاته، بكلمات تؤلم القلوب، قائلًا: «حياتي فيها تواريخ كتير صعبة ما بين إصابات وعمليات، وحاجات كتير صعبة، بس الحمد لله كله بيعدي، بس 3 يناير 2022 تاريخ تقيل، والأحداث اللي قبله كانت أتقل وأصعب، ومن بعده الحياة اختلفت تماما».

وأضاف «ماندو» في تصريحات عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحياة من غير حبيبي وكبيري إبراهيم حجازي مش سهلة وشبه مستحيلة، واللي عاشر الراجل ده عن قرب، هيفهم قصدي كويس، عشان بجد ومن غير تحيز الراجل ده كان مختلف واستثنائي، وبعد مرور سنة كاملة هي الأصعب، مفتقدك أكتر وعدم وجودك مآثر فيا، وأي حاجة بوصلها أو بحققها ناقصة فرحتك وأنا بحكيلك عليها، وأي قرار باخده أو بفكر فيه بيبقي ناقص مباركتك، عشان أنفذه، لمجرد إنك تقول لي اتكل علي الله واعمله».

نجل إبراهيم حجازي: اللي مصبرنا إنك في مكان أحسن

أكد نجل إبراهيم حجازي: «إحنا ناس مؤمنين وراضيين الحمد لله، بس الحياة من غير إبراهيم حجازي صعبة، واللي مصبرنا إننا مطمئنين عليك، وإنك في أحسن مكان بعملك الصالح وسيرتك الطيبة اللي تشرف أي حد».

واختتم حديثه بدعاء لوالده: «ربنا يرحمك ويغفر لك، ويجعل كل دعاء الناس وأعمالك الصالحة في ميزان حسناتك، ويرفعك لأعلى درجات الجنة، إن شاء الله يا حبيبي، ويجمعنا بك إن شاء الله».