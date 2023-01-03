إجراء امتحانات الفصل الأول بجامعة برج العرب على فترتين.. بدأت اليوم

بدأت جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا لجدول زمني تم وضعة التزاما بالخريطة الزمنية للعام 2022 - 2023.

وقالت الجامعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، رافقهُ فيها الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

تعليمات امتحانات جامعة برج العرب

وأشاد رئيس الجامعة بحرص إدارة الجامعة على تطبيق كل الإجراءات اللازمة المنظمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات، وتوفير كل السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية لطلاب الجامعة، حفاظا علي أداء الطلاب اثناء العملية الامتحانية.

كما شدد رئيس الجامعة على تنظيم الطلاب داخل اللجان لتحقيق مبدا التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وشدد أيضا على اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش أثناء عملية الامتحانات، وكذلك التشديد علي نظافة اللجان بين فترات الامتحانات، كما أشار بالسماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالجامعة لمنع التكدس امام اللجان والطرقات.

إجراء الامتحانات على فترتين

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميدة كليةتكنولوجيا العلوم الصحية ان تجري الامتحانات علي مدار فترتين يوميا و يبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة و تفصل بين كل لجنة و اخري فاصل زمني.

يتم خلاله تعقيم و تنظيف اللجان، مشيرة الي ان تم وضع الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط من خلال المناهج التعليمية المقررة عليهم و ما تم تدريسه فعليا من المقررات الدراسية مع مراعاه مواصفات ورقة الامتحان.