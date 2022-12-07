رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية: سنتوسع فى برامج الأجهزة الطبية ومعالجة المياه والمناخ (حوار)

أكد الدكتور محمد الجوهرى، القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية الجديدة، أن الجامعة شهدت إقبالاً غير مسبوق من قبَل الطلاب هذا العام، موضحاً أنها تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، حتى يتم التعاقد معهم قبل التخرُّج.

الدراسة تعتمد على الجانبين النظري والعملي معا

وأضاف «الجوهرى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الجامعة بها 1800 طالب وطالبة، موضحاً أن الدراسة تعتمد على الجانب النظرى والعملى معاً، فضلاً عن توفير تدريبات مكثفة فى المصانع والشركات المجاورة، مشيراً إلى العمل على التوسع فى البرامج وفق احتياجات الصناعة، وافتتاح برامج متخصصة فى الأجهزة الطبية ومعالجة المياه والمناخ والطاقة المتجددة.. وإلى نص الحوار:

بداية.. كيف ترى فكرة وجود الجامعات التكنولوجية؟

- الجامعات التكنولوجية موجودة فى ألمانيا وتجربة ناجحة جداً، ووجودها فى مصر فكرة ممتازة، لأنها حلقة الوصل بين المهندسين والفنيين والجامعيين والعمال، فضلاً عن كونها تتيح الفرصة لخريجى الدبلومات الفنية للحصول على بكالوريوس فى تخصصات تحتاجها الصناعة، ودورها فى تقديم كوادر فنية مُدربة جيداً للالتحاق بسوق العمل.

حدثنا عن طبيعة الدراسة بجامعة برج العرب؟

- لا نعتمد على الدراسة الأكاديمية فقط، بل نشارك الخبراء فى الصناعة فى عملية التدريس لتدريب الطلاب سواء فى الجامعة أو فى المصانع المجاورة.

ماذا عن الكليات؟

- الجامعة بها كليتان؛ الأولى: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبها 5 برامج متخصصة فى الصناعات الغذائية والجرارات والمعدات وتخصصات هندسية تكنولوجية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسكة الحديد وصناعة الغزل والنسيج، والثانية: تكنولوجيا العلوم الصحية، وهى برامج تكنولوجيا «القطاع الصحى، قطاع الأسنان، مساعد تمريض، إدارة السجلات الطبية، أى المعلومات الصحية».

كيف ترى إقبال الطلاب هذا العام على الجامعات التكنولوجية؟

- شهدنا إقبالاً غير مسبوق من قبَل طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

كم عدد الطلاب بالجامعة؟

- لدينا 1800 طالب وطالبة هذا العام.

ماذا عن المعامل؟

- لدينا 3 معامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع 75 جهاز كمبيوتر، وخلال الفصل الدراسى الثانى ستكون جميع المعامل جاهزة لتدريب الطلاب، كما أنها ستكون مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، التى تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التى تقدمها الجامعة.

حدثنا عن التدريب العملى؟

- وقعنا شراكات مع عدد من شركات الغزل والنسيج والمستشفيات القريبة من الجامعة، فضلاً عن كليات الهندسة والطب لتدريب الطلاب خلال فترة الدارسة، فضلاً عن التدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط لجعل خريجى الجامعة قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محلياً، وإقليمياً، ودولياً.

ماذا عن خطتكم المقبلة؟

- نعمل على التوسع فى برامج الجامعة وفق احتياجات الصناعة، ونسعى لافتتاح برامج متخصصة فى الأجهزة الطبية ومعالجة المياه والمناخ والطاقة المتجددة.

ما فرصة الطالب فى سوق العمل؟

- نهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال صقل مهاراتهم بالمادة العلمية أولاً ثم التدريب العملى ثانياً، حتى تتعاقد الشركات الصناعية مع الطالب قبل تخرجه.

ما مجالات عمل خريجى كلية العلوم الصحية؟

- يمكن لخريجى العلوم الصحية العمل فى المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية الخاصة والعامة والمؤسسات الطبية والصحية والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة ومراكز الأشعة والمختبرات الطبية، ومراكز الرعاية المنزلية ووحدات الرعاية المركزة، والوحدات المتخصصة بمؤسسات الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية المركزة بأقسام القلب والطوارئ.

ماذا عن أهداف البرامج الدراسية؟

- تهدف البرامج الدراسية لصقل مهارات الطلاب، والتواصل بشكل فعال والعمل بفاعلية وتعاون مع أعضاء الفريق الطبى من التخصصات المتعددة وممارسة المسئوليات المهنية والأخلاقية وتحليل البيانات الصحية وإدارة السجلات الصحية الإلكترونية، وإدارة المشروعات الخاصة بالمعلومات الصحية وتطبيق المعرفة للعلوم الصحية فى القيام بدورها فى مؤسسات الرعاية الصحية، والابتكار والإبداع فى مجال إدارة المعلومات الصحية.

مسميات الخريجين

يسمى خريج برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية مندوب أدوية أو مندوب دعاية طبية، وفنى صناعات دوائية، وتقنى صناعات دوائية، وبالنسبة لبرنامج تكنولوجيا مساعد صيدلى، يسمى الخريج: مساعد صيدلى، وكاتب توزيع صيدليات، ومساعد تقنى لسلسلة التوريد الطبية، ومساعداً فنياً للتسويق الطبى، ومساعداً فنياً لتسجيل الأدوية، وبالنسبة لبرنامج مساعد طبيب أسنان، يسمى مساعد طبيب أسنان، ومساعد عمليات أسنان، وبرنامج تكنولوجيا الأسنان يسمى تقنى معمل أسنان.