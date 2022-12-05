جامعة برج العرب بالإسكندرية تستقبل طلاب المدرسة التكنولوجية التطبيقية

استقبلت جامعة برج العرب التكنولوجية في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، طلاب مدرسة التكنولوجية التطبيقية المشتركة، لمشاركة طلاب الجامعة باليوم الدراسي داخل قاعات المحاضرات والمعامل.

ونظمت الجامعة للطلاب محاضرات أثناء الزيارة، بينها محاضرة الرسم الهندسي والفيزياء، ومحاضرة في قسم تكنولوجيا المعلومات، لمشاركة طلاب الجامعة باليوم الدراسي داخل قاعات المحاضرات والمعامل.

التعاون مع طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية

وقال رئيس الجامعة إن التعاون مع طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية مع الجامعات أمر ضروري لثقل مهارات الطلاب وتوسيع رؤيتهم العلمية والتطبيقية والفنية حول النمو التكنولوجي بمجالات الصناعة والطاقة والعلوم الصحية، مضيفا أن المشاركة الاجتماعية تعمل على النمو الفكري والاقتصادي لدى الطلاب.

نظام الدراسة في جامعة برج العرب

وأوضح للطلاب نظام الدراسة في الجامعة، حيث تكون الدراسة لمدة سنتين يحصل الطالب بعدها على شهادة دبلوم مهني فوق المتوسط، وبالاستمرار في الدراسة لـ4 سنوات يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أو العلوم الصحية، متابعا أن الجامعة تتيح لطلابها استكمال الدراسات العليا في المجال المهني.

وأشار رئيس الجامعة إلى بحث سبل التعاون والشراكة بين الجامعة، وبعض الدول الأوروبية ذات الريادة في المجال الفني والمهني إيمانا بأهمية التعليم الفني والتكنولوجي، على أن يكون التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وروسيا وألمانيا في التعليم الفني والتكنولوجي بالسفر بالخارج للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الفنية والمهنية والتكنولوجية.

فيما أوضح الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية الصناعة والطاقة، تخصصات الكلية الخمس وهي: «تكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا السكك الحديدية».

وأشار «الفحام» إلى ضرورة دراسة المجال التكنولوجيا لأهميته المتعلقة بمجال التصنيع داخل الدولة المصرية، متابعا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا باتجاه تجهيز الطلاب والخريجين من المدارس والجامعات التكنولوجية للمشاركة في مجال الريادة في التصنيع، مشيرا إلى ضرورة الوعي الثقافي والعلمي لدى الطالب لتحديد أهدافه والتفوق في مجالي العلمي.

اجتماع رئيس الجامعة مع مشرفي المدرسة التكنولوجية

واجتمع «الجوهري» مع مشرفي المدرسة التكنولوجية التطبيقية، ومسعود شكري زخاري، مدير المدرسة، وداليا مصطفى، مسؤول التقييم والامتحانات، لبحث سبل التعاون المشترك والمستمر بين المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعة، وحث الطلاب على عمل أنشطة اجتماعية وفنية تزيد من وعي وثقافة الطلاب على هامش الجولة.

كما حضر الطلبة الندوة المنظمة من قبل كلية العلوم الصحية، تحت عنوان «المناخ وعلاقته بالصحة والمحافظة على البيئة العامة».

وشارك في الجولة التفقدية مع الطلاب، الدكتور إبراهيم الفحام، والدكتور أمين كمال، رئيس قسم الصناعات الغذائية، والدكتور محمد رمضان، رئيس قسم السكك الحديدية في كلية الصناعة والطاقة، وإسلام الشماسي، مسؤول العلاقات العامة، ومحمد شبل، المتحدث الرسمي بإسم الجامعة والمسؤول الإعلامي.