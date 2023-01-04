5 معلومات عن الممثلة المصرية روزالين البيه المشاركة في مسلسل Kaleidoscope

تشارك الممثلة المصرية روزالين البيه، خلال مسلسل الإثارة والتشويق Kaleidoscope الذي تم طرحه على منصة نتفلكس، وهو مكون من 8 حلقات فقط.

معلومات عن الممثلة المصرية روزالين البيه:-

- درست التاريخ بجامعة أوكسفورد بإنجلترا، وحاصلة على ماجستير في التمثيل من قبل معهد ‏LAMDA.

- درست لسنة إضافية بالـ Actors Studio بنيويورك مع اليزابيث كيمب.

- شاركت في عدد من الأفلام المصرية منها الفيلم القصير «شوكة وسكينة» و فيلم تراب الماس، ومسلسل قابيل.

أبطال مسلسل Kaleidoscope

مسلسل Kaleidoscope، يحكى عن عملية سطو مسلح من قبل فرقة إجرامية، تخطط لسرقة خزنة كبيرة محصنة منذ 20 عامًا بنظام أمني معقد للغاية.

- العمل مختلف عن باقي الأعمال التي تم عرضها، فعرضه جديد من نوعه، حيث يمكن مشاهدة حلقات المسلسل دون ترتيب.

- تتمحور قصة المسلسل حول حل لغز في كل حلقة، وهناك رابطًا بين جميع الحلقات أيًا كان ترتيبها.

العمل من من بطولة النجم جاي كورتني، والذي اشتهر بأدوراه المميزة في أفلام الإثارة والأكشن، حيث شارك بأفلامA Good Day to Die Hard، Terminator Genisys، The Suicide Squad، Semper Fi، The Divergent Series: Allegiant، وغيرها من الأعمال المميزة.

ويضم مسلسل Kaleidoscope عددًا من النجوم المميزين بهوليوود منهم، روزالين البيه، تاتي غبريال، باز فيغا، نيوشا نور، روفوس سيويل، بيتر مارك كيندال، جاى كورتنى، هيمكى ماديرا، ماكس كاسيلا، ستاسى اوريستانو، جوردان ميندوزا، وغيرهم من النجوم