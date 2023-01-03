السفير الأمريكي في تل أبيب: نعارض اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس اليوم الثلاثاء، رفضه لاقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى.

وأكد «نايدس»، في تصريحات له حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

وقال السفير الأمريكي: «نحن مهتمون بالحفاظ على الوضع الراهن وأي عمل يمنع ذلك غير مقبول، وأكدنا هذا بوضوح للحكومة الإسرائيلية».

وكانت السلطات الفلسطينية قد أدانت اقتحام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف في ساعات مبكرة من صباح اليوم.