إنشاء أول مصنع لتصنيع «صمام أمان الغاز» في مصر تحت مظلة مبادرة «ابدأ»

تحت شعار "تطوير الصناعة المصرية" وقعت شركة "ابدأ" ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس 2022،عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci" الإسبانية التابعة لمجموعة " Mondragon" العالمية - والتي تٌعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز- لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة انتاجية تُقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023.

توطين الصناعات الحديثة

و يأتي ذلك بالتعاون مع كلًا من شركة "فريش إليكتريك"، و مجموعة شركات "العربي"، في إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية. من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة. المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.