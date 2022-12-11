«ابدأ»: ندخل في شراكات استثمارية.. ونسعى لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع

قال عبدالرحمن عمر، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن تعامل المبادرة مع المصانع شمل عدة مراحل، الأولى منها ركزت على تقنين وتوفيق الأوضاع، موضحًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن المواطن اللي بدأ واشتغل لا نريده أن يكون في مواجهة الدولة»، وهذه فلسفة العمل التي بدأت بها المبادرة.

أبرز تحديات ومشكلات المصانع

وأضاف «عمر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «dmc»، أنه تم رصد التحديات والمشكلات التي تواجه المصانع على أرض الواقع، وأكثرها تلك التي تتعلق بمسألة الإجراءات وعدم دراية ومعرفة المواطن بها.

وأشار عضو المبادرة الوطنية، إلى أن «ابدأ» بذلت مجهود في جهتين، الأولى تتعلق بتعريف المواطن بالإجراءات الصحيحة ومزايا اتباعها حتى يكون ضمن منظمة الاقتصاد الرسمي للدولة، وكذلك تعريفه بالنفع العائد عليه لتحفيزه على التحرك في هذا الاتجاه، أما الثانية فهي تسهيل إجراءات المواطن بالتعاون مع مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية.

بحث ملف الصناعة في مصر

وتابع، أن التكليف الأساسي لمبادرة «ابدأ» هو بحث ملف الصناعة في مصر، وكيفية مشاركة هذا الملف في الاقتصاد بشكل أكبر من المتواجد حاليًا بنسبة 23%، ونستهدف وصولها إلى 35% خلال 3 سنوات بمعدل زيادة 4% كل عام، موضحًا أنه يجب العمل على 3 محاور بشكل متوزا مع بعضها البعض للوصول لهذه النسبة.

وأوضح، أن المبادرة بدأت بالعمل على محور المشروعات الكبرى من خلال دخول شركة «ابدأ» في الشراكات المباشرة في مشروعات أو استثمارات بعينها، ويتم تحديدها عن طريق رصد سلة الواردات الحالية والمتوقعة، بينما الشقين الآخرين يتمثلان في إدارك القدرات التصنيعية، وكيفية اجتذاب مستثمرين ودور الصناعة الأجنبية داخل مصر.