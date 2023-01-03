حصاد لجنة حماية الطفولة بالإسكندرية في 2022.. إنقاذ ألف طفل من الخطر

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن ملف الطفولة ذات أولوية قصوى، حيث تسعى المحافظة لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال، وحل كثير من المشكلات التي يتعرضون لها، موضحًا أن الإسكندرية رائدة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر على مستوى محافظات الجمهورية.

وتلقى «الشريف» تقريرًا حول أبرز أعمال لجان حماية الطفولة في الإسكندرية والتي تشرف عليها الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، مشيرًا إلى أن هذه اللجان لاقت إشادات دولية، منها إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سويسرا بنموذج حماية الطفل والعدالة الجنائية لمحافظة الإسكندرية، وإشادة المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف بمنظومة حماية الطفل في المحافظة.

التدخل في ألف قضية خاصة بالطفل

وأوضحت أمل عادل، رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، أنه خلال عام 2022 تم التدخل في 1000 قضية طفل معرض للخطر بالتعاون مع مكتب النائب العام، ووزارة العدل واستقبال 1860 بلاغا تعرض طفل للخطر، وتنفيذ 337 ندوة توعوية للحد من التسرب من التعليم، والعنف الموجه ضد الأطفال، استهدفت نحو 10 آلاف طالب و4500 أسرة و78 أخصائيا اجتماعيا ونفسيا.

كما جرى تنفيذ لقاءات توعوية حول أهمية مرحلة الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية للأبناء، استهدفت أكثر من 100 أم، بالإضافة إلى مجلس محلي برلماني من أطفال الإسكندرية لدعم المشاركة الفعالة للأطفال، والمشاركة في وضع عدد من الأدلة الإجرائية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والهيئات الدولية مثل منظمتي اليونيسيف والعدل الدولية، والمفوضية السامية لرعاية شئون اللاجئين، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمشاركة في إعداد دليل خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع المجلي القومي لطفولة والأمومة.

تنفيذ برنامج إدارة الحالة الكترونيًا

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تم تنفيذ برنامج إدارة الحالة الكترونيًا بين جميع الوحدات الفرعية والوحدة العامة لحماية الطفولة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتنفيذ 5 ورش عمل استهدفت 70 طفلا ونحو 30 أخصائي حماية، في إطار الحد من عمل الأطفال، وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية لرعاية شؤون اللاجئين للأطفال من الجنسيات الأخرى والمقيمين في الإسكندرية.