محافظ الوادي الجديد يناقش خطة مكافحة التسرب من التعليم بالمناطق النائية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وعبير متولي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المراكز ومسئولي المديريات والقطاعات المعنية؛ وذلك لمتابعة مؤشرات الإحصاءات الحيوي والخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.

دعم المحافظ لتنفيذ خطة المتسربين من التعليم

وأكد محافظ الوادي الجديد استمرار مكافحة المحافظة للتسرب من التعليم بالمناطق النائية ومتابعة التزامهم بالعملية التعليمية، ورفع كفاءة وتجهيز جمعيات تنظيم الأسرة، وتفعيل دورها في دعم الصحة الإنجابية للمرأة، والتوعية بالمناطق النائية والأعلى في معدلات الإنجاب.

خدمة تسجيل المواليد

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه تم دراسة توفير خدمة تسجيل المواليد بمركز بلاط بدلاً من تسجيلهم بمركز الداخلة، لتعديل معدلات الزيادة السكانية بالمركزين، بالإضافة إلى حصر معدلات الأمية بين الإناث، ووضع خطة لمحو أميتهن بالتنسيق مع الرائدات الريفيات.

برنامج علاجي لحالات الأنيميا

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ برنامج علاجي لحالات الأنيميا بين الأطفال، وفقًا لنتائج المسح الصحي 2021، بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، وتكثيف حملات التوعية والكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي وتوفير الأجهزة اللازمة للفحص.

وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توحيد جهود أنشطة أندية السكان بين مديرية الشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للسكان، لافتا لإعداد تقرير عن موقف مبادرة محو الأمية التعليمية، بالتنسيق بين فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجامعة الوادي الجديد.