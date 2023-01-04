خبيرة تكشف أهمية إطلاق القناة الوثائقية: تحافظ على الهوية المصرية وتحيي التراث

ينتظر محبو الأفلام الوثائقية، انطلاق القناة الوثائقية الجديدة، بعد إعلان الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تردد القناة، حيث كتب في منشور له عبر حسابه على «فيس بوك» تردد القناة الوثائقية: «ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ.. 12303 H275005/6.. قريبا إن شاء».

خبيرة التراث: القناة الوثائقية تحافظ على الهوية

الدكتورة ريهام عرام، خبيرة التراث الثقافي، أكدت أهمية خطوة إطلاق أول قناة مصرية وثائقية، لما في ذلك من حفاظ على الهوية والتراث المصري وإعادة إحياءه بصورة تليق بالوطن.

وأضافت عرام لـ«الوطن»، أنّ تاريخ مصر مليء بالأحداث المتسارعة التي لها تأثير كبير على المنطقة ككل، ما يجعل خطوة التوثيق في غاية الأهمية، حفاظا على هويتها الأصلية، فضلا عن دور التوثيق في التصدي للشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف الهوية.

وأشارت خبيرة التراث الثقافي، إلى أنّ دور التوثيق يتمثل في تكوين حائط صد أمام الحرب الشرسة، كي لا تختلط الحقائق أو يتم تزويرها، وكذلك تعريف المواطنين بأصول هويتهم، متابعة أنّ القناة ستكون أسرع في هذه العملية.