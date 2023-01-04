«ملك وميرهان» من التوحد للإبداع في الرسم.. حكاية شقيقتين توأم بالإسكندرية

التوحد مرض خطير يصيب الأطفال في سن مبكرة ويكون نهاية قبل البداية، وكثير من أولياء الأمور لا يجدون حلا إلا اللجوء للأطباء والعقاقير في محاولات لشفاء أبنائهم، ولكن التوأم ملك وميرهان استطاعتا تغيير هذا المفهوم وتحديتا المرض واعتبرتاه دافعا للنجاح والانطلاق في عالم الرسم، وبمساعدة والديهما ومديرة مدرستهما وبعض المدرسات وصلتا لمرحلة ممتازة في رسم اللوحات والأشخاص فى زمن قياسي.

موهبتان رائعتان

وقال الدكتور العربى أبو زيد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه بعد أن سمع عن ملك وميرهان مجدى قرر أن يلتقى بهما وذهب فى زيارة لمدرسة المسيرى الإعدادية بنات بالبيطاش ليراهما بنفسه وفوجئ أنهما قاما برسم بورتريه شخصى له في دقائق ولديهما موهبة ممتازة فى الرسم، مضيفا: «سنقدم لهما كل وسائل الرعاية حتى لا يتوقف حلمهما فيكفي أنهما تعانيان التوحد واستطاعتا تحدى مرضهما وإثبات أنهما قادرتان على التحدى».

المدرسة كانت الداعم الأكبر

ويقول بسيوني محمد، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، إن الإدارة ترعى المواهب بشكل عام، ولكن ملك وميرهان لهما وضع خاص فى تميزهما الرائع ويرجع الفضل في ذلك لإدارة المدرسة في أن اكتشفت موهبتهما وحافظت عليهما، بل وكان لدعم المدرسة والإدارة ووكيل الوزارة دور كبير فى تنمية موهبتهما ومشاركتهما فى فعاليات كثيرة ليكون ذلك مشجعا لهما في الاستمرار بالرسم وتطويره.

مدير المدرسة: تنمية موهبتهما مسؤوليتنا

وأشارت جيهان أبو الريش مديرة المدرسة، إلى أنها لاحظت موهبة الرسم لدى الطفلتين فتواصلت مع والديهما وشجعناهم على الاستمرار وقدمنا لهما كل ما يلزم بالإضافة لدمجهم الكامل مع زميلاتهم حتى أنهما بدأو الكلام والتواصل مع الآخرين كما شارك النائب رزق ضيف الله فى دعمهما بشكل كبير وكرمهما من خلال حزب مستقبل وطن وأضافت مارى فكرى نحن نتعامل مع أولادنا بحب وجو الأسرة مما يخلق فيهم روح التعاون والنجاح وأضافت سهير حسين مسئول الموهوبين بالمدرسة أنها بمجرد إكتشاف موهبتهما بالصدفة بذلت كل جهودها لإدماجهما مع زملاءهم وتنمية موهبتهم.

والدهما: أوفر لهما كل ما يطلبانه

وقال مجدى توفيق والد ميرهان وملك لـ«الوطن»، أنهما طفلتان الوحيدتان ويلبى لهما كل طلباتها والحمد لله أن حالتهم بعد اكتشاف موهبتهم فى تحسن مستمر وأشكر وكيل وزارة التعليم وإدارة المدرسة على دعمهم لبناتى ووضعهم على الطريق الصحيح وأضافت فاطمة فاروق والدتهما أنها سعيدة جداً لما حققتاه بنتيها فقد تخطوا مرحلة التوحد إلى مرحلة التعامل مع الناس وسعادتى الأكبر أنهما أصبحتا رسامتان ولهما أعمال أتشرف بها.