أمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تحذر المواطنين من النزول للشوارع

ضربت الأمطار الرعدية الغزيرة مناطق عدة في الإسكندرية، ضمن آخر أيام نوة رأس السنة قبل بدء نوة عيد الميلاد بدءاً من غد، وهو الأمر الذي تبعه تحذيرات عدة من محافظة الإسكندرية للمواطنين بتوخي الحذر عند النزول من المنزل إلى الشوارع.

المياه تغرق الشوارع

وأغرقت الأمطار الغزيرة الرعدية كافة مناطق الإسكندرية بالتحديد قطاعي شرق ووسط اللذين شهدا ذروة الأمطار حتى الوقت الراهن باستمرار دون توقف، وهو ما تبعه استعداد شركة الصرف الصحي.

أسباب الأمطار الرعدية على الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأمطار الغزيرة الرعدية التي ضربت الإسكندرية، منذ قليل جاءت نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وهو ما يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تتحول إلى غزيرة ورعدية أحيانا.

التعامل مع أمطار الإسكندرية الرعدية اليوم

وقال المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن الإسكندرية قد شهدت سقوط أمطار من بين متوسطة إلى غزيرة على كافة المناطق، لافتًا إلى أنه تم التعامل معها والتأكد من عمليات تصريف المياه بشكل سريع وعدم حدوث أي إعاقة مرورية.