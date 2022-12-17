قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مركز لتنمية مهارات الأطفال مرضى التوحد في الصومال

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا حول مركز المستقبل للأطفال الذين يعانون مرض التوحد بالصومال، إذ يقوم بتنمية المهارات الأساسية لهذه الفئة من النشء.

وأبرز التقرير، محاولات المركز لحل أزمات أطفال الصومال رغم الصراعات، إذ يستقبل المركز 60 طالبًا من الفئات التي تعاني اضطرابات نفسية، بغرض تنمية مهاراتهم ومساعدتهم في التغلب على هذه المشكلات.

دمج الأطفال في المجتمع

وقالت لما بسام، مُربية سورية عاملة بالمركز، خلال التقرير، إننا نسعى لدمج الأطفال في المجتمع، عن طريق تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة، بدءًا من نشأة الطفل وصولًا إلى المراحل المتتابعة من التربية.

وأضافت أن الخدمات المُقدمة تشمل تعليم الأطفال كيفية الاعتماد على أنفسهم في المأكل والملبس وتبديل الثياب وغيرها، إضافة إلى التدرب على النطق والكلام.