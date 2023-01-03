مصدر بالتعليم: تلقينا 16 ألف طلب من مراقبين ورؤساء لجان بامتحانات الثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لا تواجه أزمة انخفاض أعداد المتقدمين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الاستعجالات التي كانت ترسلها الوزارة للمديريات التعليمية، بشأن حث المعلمين والإداريين على التسجيل للمشاركة، لم تكن بسبب وجود عجز، بل لتجميع أكبر قدر ممكن من مستحقي المشاركة.

امتحانات الثانوية العامة.. 16 ألف متقدم المراقبين ورؤساء اللجان

ولفت المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة استقبلت ثلاثة أضعاف المستهدفين للعمل في الثانوية العامة، وبالتالي سيتاح للوزارة الاختيار من بينهم، وفق معايير كثيرة، المهم أنه سيتم تحديد أفضل العناصر كفاءة وخبرة، للاعتماد عليهم في امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

وقال المصدر، إن حاجة الوزارة من المراقبين الأوائل ورؤساء اللجان اكتملت، حيث استقبلت نحو 16 ألف طلب تسجيل على السيستم المخصص للتقديم، مع أن الاحتياج الفعلي خمسة آلاف مراقب ورئيس لجنة، وبالتالي لا توجد أي أزمة كما يدعي البعض.