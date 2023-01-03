قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء محطة رفع قرية الحريزات الشرقية بسوهاج

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محطة رفع قرية الحريزات الشرقية» بسوهاج، المرتبط بخط طرد لمحطة معالجة صرف المنشأة والتي تخدم 25 قرية.

وذكر التقرير، استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي الحريزات الشرقية ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز المنشأة بسوهاج.

محطة الرفع مقامة على مساحة 500 متر ربع، كما أن مشروع إنشاء محطة رفع قرية الحريزات الشرقية يوفر 250 فرصة عمل لأهالي قرية المنشأة.