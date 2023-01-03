رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء محطة رفع قرية الحريزات الشرقية بسوهاج

كتب:

شريف سليمان
05:05 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
الحريزات الشرقية

الحريزات الشرقية

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محطة رفع قرية الحريزات الشرقية» بسوهاج، المرتبط بخط طرد لمحطة معالجة صرف المنشأة والتي تخدم 25 قرية.

وذكر التقرير، استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي الحريزات الشرقية ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز المنشأة بسوهاج.

محطة الرفع مقامة على مساحة 500 متر ربع، كما أن مشروع إنشاء محطة رفع قرية الحريزات الشرقية يوفر 250 فرصة عمل لأهالي قرية المنشأة.

اقرأ المزيد:

وزارة الرياضة تُقرر إعفاء مراكز الشباب الجديدة المندرجة بـ«حياة كريمة» من رسوم الإشهار

«الرياضة» تعفي مراكز شباب «حياة كريمة» من رسوم الإشهار

نسب إنجاز مشروعات «حياة كريمة» في مركز شبين القناطر تصل إلى 70%

إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في الأيام الأولى من العام الجديد

تزامنا مع طلبات النواب بدعمها.. «حياة كريمة» تغير مراكز شباب الصعيد

1946 مواطنا تلقوا كشوفات مجانية ضمن قافلة «حياة كريمة» في سوهاج

توقيع الكشف الطبي على 1905 مواطنين في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»
بقلم شريف سليمان