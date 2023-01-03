قناة الحياة تعرض تقريرا عن استمرار العمل بمحطة رفع مياه صرف قرية البواريك بسوهاج

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن «استمرار العمل بمحطة رفع قرية البواريك ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز المنشأة بسوهاج».

وأوضح التقرير أن المحطة تقوم برفع مياه الصرف الصحي لقرية البواريك، إلى محطة رفع الباجية، لربطها بمحطة معالجة مركز المنشأة، كما أن 12 ألف نسمة يستفيدون من محطة رفع قرية البواريج التابعة لمركز المنشأة.

وأشار إلى أن محطة رفع قرية البواريك، بمركز المنشأة، مقامة على مساحة 750 مترا مربعا، كما تعمل على خط طرد بطول 2350 مترا، وخط انحدار بطول 14 كم.