وفاة مسن سقط على الأرض بأكتوبر: مات فجأة أمام المواطنين

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه على الأرض في الطريق بأول أكتوبر، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الزهور.

مصرع مسن إثر سقوطه على الأرض فاجأة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث بأكتوبر، يفيد تلقيه بلاغ من مستشفى الزهور بوصول رياض عبد الكريم 71 سنة، ومقيم الحي الثامن دائرة القسم جثة هامدة، وبه إصابات عبارة عن «جرح قطعي بفروة الرأس إثر سقوطه على الأرض».

وبسؤال شاهد الواقعة، «عبد العزيز.م»، 32 سنة، عامل بسوبر ماركت، و«أسامة.ب»، 31 سنة حلاق، أفادا بأنه حال سير المتوفى أمام محل الحلاقة سقط على الرصيف بالشارع وحدثت إصابته وتوفى، وجاري استدعاء أهلية المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.