تفاصيل حادث الطريق الحر في القليوبية.. أسفر عن متوفى ومصاب

كشف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية عن تفاصيل وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات «سيارة جامبو تنك زيت» تنقل مواد بترولية، وسيارة شيفروليه وسيارة سوزوكي على الطريق الحر كوبري طوخ - شبين القناطر باتجاه بنها.

سقوط سيارتين من أعلى الحر بالقليوبية

وكشف بيان الوحدة المحلية أن الحادث نتج عنه سقوط السيارة الجامبو، والسوزوكي من أعلى الطريق الحر بعد الاصطدام بالسيارة الثالثة.

متوفى ومصاب في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة عبوده سيف الدين عبدالمعبود 35، سنة ومقيم كفر الشيخ (مصاب) سائق سيارة نقل المواد البترولية باشتباه كسر باليد اليسرى ووفاة أحمد عبده مصطفى هيكل 48 سنة، ومقيم السلام بالقاهرة.

تم إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة وتم تحرير محضر بذلك وتم أيضاً إخطار وحدة مباحث مركز شرطة طوخ، وتم أيضاً إخطار نقطة إسعاف طوخ وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين القناطر.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بطوخ بسقوط سيارتين سوزوكى ونقل من على الطريق الحر بعد الاصطدام بسيارة ثالثة أعلى الطريق بنطاق دائرة طوخ ووفاة أحد قائدى السيارات نتيجة اشتعال النيران في سيارته، وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء، وتم السيطرة على النيران بالسيارة.