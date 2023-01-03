مصطفى قمر يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة.. تطرح قريبا على يوتيوب

كشف الفنان مصطفى قمر، مع بداية العام الجديد 2023، عن عدة مفاجآت يحضرها لجمهوره، من بينها طرح أغنية جديدة ومختلفة.

وقال مصطفي قمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بالفعل انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «صناعة مصرية» ويتعاون من خلالها مع مجموعة من الشباب الجدد، ومن المفترض أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل أغنية مصطفي قمر

وكشف الفنان مصطفي قمر أن أغنية صناعة مصرية تحكي عن الست والبنت المصرية بطريقة مميزة ولطيفة، موضحا أنه يتمني أن تنال الأغنية غعجاب الجمهور وخاصة السيدات.

يذكر أن الفنان مصطفي قمر، طرح مؤخرا ديو غنائي جمعه بالفنان محمد نور، والذي جاء يحمل اسم شوفتوا القمر،على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تعاون فيها مع الشاعر أحمد علاء وألحان محمد نور، وتوزيع محمد شفيق وميكس وماستر محمود عزت.