الدول العربية تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

أدانت الدول العربية، اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، بحماية من القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رافضة بشدة هذا الأمر، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ودعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف التصعيد واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان، منددة باقتحام وزير الأمن الإسرائيلي، ووصفته بأنه «استفزاز غير مسبوق».

مصر

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي لها، اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى، مؤكدة رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

الأردن

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي، مضيفا أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تشير إلى تفاقم التصعيد، وتمثل اتجاها خطيرا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورا.

جامعة الدول العربية

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى وتدنيسه لحرمة المسجد صباح اليوم، في حين اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، هذا الأمر بأنه يعد استباحة للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازا واستهتارا بمشاعرهم الروحية.

الإمارات

كما أدانت الإمارات أيضا الاقتحام بشدة، وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

السعودية

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين، باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، مضيفة أن المملكة أعربت عن أسفها لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تعرقل جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

الكويت

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الكويتية اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف باحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، مضيفة أن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته، لاسيما في القدس ومقدساتها.

قطر

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية الاقتحام، معتبرة أنه انتهاك سافر للقانون الدولي، مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.