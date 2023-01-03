المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب منصور، خلال الاتصال، عن تهنئته الخالصة للبابا والمسيحيين بالعيد، متمنيًا التقدم والسلام لوطننا مصر.

احتفالات الميلاد بإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

واستقبل الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والقيادات التنفيذية والمحلية، بمركز خدمات الكاروز بمدينة أسيوط الجديدة، التابع للإيبارشية، والذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بمناسبة عيد ميلاد المجيد، وشارك في استقبال المهنئين بعض آباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

زيارة وفد إسلامي للتهنئة بعيد الميلاد بالشرقية والعاشر

والتقى الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، وفدًا من الأزهر وبيت العائلة المصرية، الذين قدموا التهنئة للأسقف ولشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر (مقر المطرانية).

وأكد الأنبا مقاري في اللقاء، ضرورة ترابط الشعب المصري للتغلب على أي صعوبات تمر بها بلادنا الغالية، كما شدد الدكتورسعيد عامر أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر، على ضرورة الترابط والمودة بين أبناء الوطن الواحد.