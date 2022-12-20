أخبار الكنيسة.. البابا يستقبل كهنة القاهرة والأنبا صليب يزور المنصورة

استعرض المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، أبرز أخبار الكنيسة والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، التي تضمنت استقبالات ولقاءات مع عدد من الأساقفة والكهنة، لمناقشة أمور الكنائس.

البابا يلتقي كهنة شرق السكة الحديد

التقى البابا تواضروس الثاني، في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وأسرهم.

وألقى الأنبا مارتيروس، كلمة في بداية اللقاء، قدم في افتتاحيتها التهنئة بمناسبة عيد تجليس البابا العاشر، وافتتاح المبنى الإداري الجديد، وقدم عرضًا يوضح وضع الخدمة في كنائس «شرق السكة».

ورحب البابا تواضروس، بالأب الأسقف والآباء الكهنة وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو ثالث لقاء مع مجامع كهنة، يستضيفه المبنى الإداري الجديد، حيث التقى من قبل مجمعَي كهنة قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

وأكد البابا، أن المبنى الإداري الجديد أتى ضمن رؤية توفير التجهيزات الملائمة للاهتمام بالتنظيم في الخدمة، لاحتوائه على تجهيزات متعددة ومتقدمة لاستيعاب متطلبات العمل الخدمي، الذي يقدمه المقر البابوي.

البابا يلتقي كهنة كنيسة مارجرجس جزيرة بدران

التقى البابا في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وبرفقته الآباء كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران، وبعض من أعضاء مجلسها، لمتابعة موضوع تجديد الكنيسة، حيث عرضوا على قداسته تقريرًا بما وصلت إليه أعمال تجديدها حتى الآن، وخطة استكمال التجديد، تمهيدًا لتدشينها.

سيامة كاهن جديد لإيبارشية سيدني بأستراليا

رسم الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني، كاهن جديد هو القس أنتوني منصور للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمدينة بريسبن ولاية كوينزلاند، وسيقضي الكاهن الجديد الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدني.

والكاهن الجديد هو نجل القمص شنودة منصور، كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة جليفورد بسيدني.

كما رسم الأنبا دانييل ثلاثة من أبناء الكنيسة ذاتها، في رتبة أغنسطس، واثنين في رتبة إبصالتس.

زيارة رعوية لكنائس إيبارشية المنصورة

زار الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، ثماني كنائس بالمنصورة، في ليلة تسبحة كيهك، واختتم الزيارة بصلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بتوريل.