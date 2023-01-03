مجلس التعاون يدين التصرف الاستفزازي لمسؤول إسرائيلي اقتحم ساحة المسجد الأقصى

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، الممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى.

موقف ثابت في مجلس التعاون من الشعب الفلسطيني

وأكد في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، موقف مجلس التعاون الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر عن أسفه لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.