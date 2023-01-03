مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: إدانات أردنية شديدة اللهجة لاقتحام ساحة المسجد الأقصى

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من الأردن، إن هناك إدانة شديدة اللهجة لاقتحام ساحة المسجد الأقصى خرجت من المجالس النيابية ووزارة الخارجية الأردنية.

وأضافت أنه كان هناك تصريحات مسبقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طالب خلالها التزام الجانب الإسرائيلي، وعدم تجاوز الخطوط الحمراء.

وأوضحت أن استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلي جاء لتسليمه خطابًا يطالب بإيقاف الانتهاكات للحرم القدسي، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية للمقدسات المسيحية والإسلامية داخل الأراضي المقدسة.

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن ما فعله بن جفير يعد استفزازًا للعرب، وأن الأردن طالب في بيان وزارة الخارجية منع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه الأفعال الإسرائيلية غير المحسوبة.