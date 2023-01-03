خبير عسكري لقناة «القاهرة الإخبارية»: انقسام أوروبي بشأن مواصلة دعم أوكرانيا

تسببت أزمة الطاقة التي ظهرت مؤخرًا في العديد من الدول الأوروبية خصوصًا ألمانيا إلى جانب نقص مخزون السلاح، في تراجع بعض دول الاتحاد الأوروبي عن موقفها بشأن استمرار دعم أوكرانيا لأجل غير مسمى.

دول الاتحاد الأوروبي بدأت تملّ من دعم أوكرانيا

قال العميد إلياس فرحات، الخبير العسكري، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تملّ من الدعم العسكري لأوكرانيا بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، رغم استمرار البعض الآخر في تقديم التمويل.

وأضاف «فرحات»، في مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن هناك تفاوتًا في مواقف بعض الدول منها المجر، التي بدأت تأخذ موقفًا معارضًا للعقوبات التي تُفرض ضد روسيا، بالإضافة إلي التصريحات التي أدلي بها وزير الدفاع الإيطالي بشأن استنفاذ «روما» مخزونها من الأسلحة، وتريد أن يكون الدعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي وليس من الموازنة الإيطالية التي أوشكت على النفاذ.

أُفق الأزمة الروسية الأوكرانية مازالت غير واضحة

وذكر المحلل العسكري، أن أزمة الطاقة التي ظهرت مؤخرًا في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» لحسم التمويل الخاص بالأزمة رغم أنه لا يتجاوز 20 في المئة، مشيرًا إلى أن 80 في المئة من التمويل يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن أُفق الأزمة «الروسية - الأوكرانية» حتى الآن ما زالت غير واضحة المعالم، وأن الناتو دعم أوكرانيا معتقدًا أنها الأزمة ستنتهي خلال أشهر قليلة ولم يتوقع امتدادها.