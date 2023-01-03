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مراسل قناة القاهرة الإخبارية بواشنطن يكشف حظوظ «مكارثي» في تولي رئاسة النواب الأمريكي

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:18 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
رامي جبر

رامي جبر

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن العاصمة الأمريكية تشهد حدثًا كبيرًا، وهو أولى جلسات الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، عقب انتخابات التجديد النصفي، التي أُجريت في نوفمبر الماضي. 

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي حساني بشير بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب، الذي سيشهد انتخاب رئيس جديد، خلفًا للديمقراطية نانسي بيلوسي، وأن المرشح الأبرز هو النائب الجمهوري كيفين مكارثي، زعيم الأغلبية. 

وأشار إلى أن مهمة «مكارثي» لن تكون سهلة، نظرًا لرفض عدد كبير من النواب الجمهوريين أن يكون رئيسًا للمجلس، لأنهم يعتبرونه السبب الرئيسي في ظهور مشاكل تشريعية على مدار الـ14 عامًا الماضية. 

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن «مكارثي» يحتاج تأمين 218 صوتًا في المجلس حتى يصبح رئيسًا، وذكر أن مكارثي عقد العديد من الجلسات مع النواب الجمهوريين لإقناعهم بانتخابه عن طريق اقتراح في تعديل مادة عزل رئيس مجلس النواب. 

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بقلم محمد أسامة رمضان