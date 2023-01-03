مراسل قناة القاهرة الإخبارية: الأزمة السورية بدأت تشكل خطرا على الأمن التركي

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن الجميع في تركيا يتحدث عن الانتخابات التركية المصيرية، وإن حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان تريد على الأقل انتزاع كل من الورقة السورية، والصلح مع سوريا، واللاجئين بشكل خاص.

وأضاف خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة السورية بدأت تشكل خطرا على الأمن القومي التركي، خصوصا على الحدود التركية، وهذا أمر واضح من تصريحات حزب العدالة والتنمية ومسؤولي الحكومة التركية.

وتابع أن التحليل الأكثر يصب في اتجاه أن الحكومة التركية مع الانعطافات التي حققتها مع عدة دول خلال عام 2022 تريد تحقيق الانعطاف الأهم مع سوريا، وهنا من يقول إن تركيا تنصاع لرغبة روسيا بتحقيق هذا الأمر، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي يضغط على أردوغان لتحقيق المصالحة والعمل والتعاون مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية.