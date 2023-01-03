عاجل.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، على طريق قرية «قرقارص» التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الإيمان لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد حدوث حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية قرقارص التابعة إلى مركز أسيوط.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وسيارات الإسعاف، واحمد ثابت، نائب رئس رئيس مركز ومدينة أسيوط وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «هـ. ن. ج- 6748»، على طريق قرية قرقارص بمركز أسيوط في محافظة أسيوط، بسبب اختلال عجلة القيادة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم عبدالله هلال محمد حسانين، وهلال محمد حسانين، ومحمود حلمي يوسف، ومحمد حسن السيد ومقيمين جميعا مركز طما بمحافظة سوهاج.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.