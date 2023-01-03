محافظ أسيوط يوجه بتنظيم ملتقى توظيف لإتاحة فرص عمل للشباب وذوي الهمم

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسؤولي التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع القوى العاملة، لتنظيم ملتقى للتوظيف، خلال الفترة المقبلة، بهدف إتاحة عدد من فرص العمل الجاد للشباب، بالإضافة إلى أخرى لذوي الهمم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص في المجتمع المصري، لتحسين مستويات معيشتهم، بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية كافة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان عام المحافظة، مع مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي سيد، وكيل وزارة القوى العاملة.

فرص عمل للمواطنين

وأكد «سعد» أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بالقطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة؛ إذ أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية، مكلفا «التضامن الاجتماعي» بالتنسيق مع القوى العاملة، لتنظيم الملتقى لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى رعاية ودعم ذوي الهمم والباحثين عن فرص العمل من السيدات والشباب.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجرى تنظيم ملتقيات دورية للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب، للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات، ودون اللجوء إلى الواسطة أو المحسوبية، مؤكدا أن حل مشكلة البطالة لن يأتي إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعًا.

ملتقى توظيف

وأشاد محافظ أسيوط بملتقى التوظيف الذي جرى تنظيمه في نوفمبر الماضي، بالتنسيق بين المحافظة والقوى العاملة؛ إذ شهد إقبالاً كبيرًا الشباب من الجنسين، وجرى توفير العديد من فرص العمل للشباب من الجنسين ومن ذوي الهمم، لافتا إلى متابعة الشركات المقدمة للفرص ومتابعة الشباب، والتأكد من حصولهم على المهن المطلوبة من خلال مديرية القوى العاملة.