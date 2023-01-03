المكتبة العائمة تصل ميناء بورسعيد غدا.. وتستقبل المواطنين لمدة 20 يوما

اقتربت المكتبة العائمة «سفينة الأمل - لوجوس هوب» من الوصول إلى سواحل مدينة بورسعيد تمهيدا لرسوها في الميناء لبدء فعالياتها في المدينة بعد رحلتها الأولى عام 2010، فاتحة أبوابها للجمهور من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وبحسب موقع «فاجول فايندر» المتخصص في تحديد أماكن السفن، ظهرت المكتبة العائمة في المياه الإقليمية مقتربة من سواحل مدينة بورسعيد والمخطط لها وصولها غدا 4 يناير وتستمر لمدة 20 يوما.

استقبال المكتبة العائمة غدا

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة بورسعيد، فإن المحافظة تستعد لاستقبال السفينة والترويج لها بدءا من الخميس المقبل، وتسهيل دخول المواطنين للسفينة بمبلغ رمزي 5 جنيهات فقط.

وتضم المكتبة العائمة عددا كبيرا من الكتب، وتعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم تتنقل سنويا بين العشرات المواني بالعالم، آخرها الإمارات وليبيا، وتهدف إلى نشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة.

المكتبة العائمة تصل 11 صباحا

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي، وصول المكتبة العائمة «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي صباح غد الأربعاء 11 صباحا، وتستمر لمدة 20 يوما.

وأعلنت محافظة بورسعيد رسم زيارة السفينة وقدره 5 جنيهات للمواطنين، ومجانا للأطفال أقل من 13 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فوق سن 65 عاما.

وتعمل السفينة طوال أيام الأسبوع عدا الأحد، كما تستقبل زائريها الجمعة من 3 عصرا حتى 10 مساء، حيث تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير متجهة إلى ميناء العقبة بالأردن.

50 ألف كتاب في المكتبة العائمة

وتعود ملكية المكتبة العائمة للمنظمة الخيرية الألمانية، وتضم أكثر من 50 ألف عنوان كتاب بهدف نشر الثقافة في جميع أنحاء العالم، ويتم استقبال الزائرين بعرض فيلم قصير لهم عن تاريخ السفينة وزيارتها لأهم مواني العالم، بالإضافة إلى عروض تفاعلية لتعريف الجمهور بها.

وزارت السفينة أكثر من 480 ميناء في 150 دولة، كما استقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها خلال 13 عاما، وترفع شعار «تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل» في كل ميناء تزوره.

استعدادات بورسعيد لاستقبال المكتبة العائمة

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال سفينة «LOGOS HOPE - المكتبة العائمة» بميناء بورسعيد، مشددا على ضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، كما وجه بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم التنسيق المتواصل بين المرور ورؤساء الأحياء، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم الحركة خلال الدخول للمركب، مؤكدا أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث.