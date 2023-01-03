ارتفاع أسعار فول الصويا عالميا بسبب مخاوف الإمدادات

تم تداول عقود فول الصويا الآجلة فوق مستوى 15 دولارًا للبوشل أى 27 كيلو تقريبا، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أواخر يونيو، مدعومًا بمخاوف الإمدادات بسبب موسم الجفاف في الأرجنتين المورد الرئيسي، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

توقعات زيادة الطلب في الصين

كذلك دعمت التوقعات بزيادة الطلب من الصين المستهلك الرئيسي الارتفاع، حيث أزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا تدريجياً.

وأنهى المؤشر القياسي لفول الصويا تقلباته في عام 2022 مرتفعًا بنسبة 12٪ تقريبًا، حيث عطلت الأزمة في أوكرانيا صادرات زيت عباد الشمس من منطقة البحر الأسود بينما ظل الطلب مرتفعًا إلى حد ما، ومع ذلك، انخفضت الأسعار بنسبة 15٪ تقريبًا عن ذروة فبراير عند 17.6 دولارًا.

في أول ديسمبر الماضي، جرى تداول عقود فول الصويا الآجلة عند حوالي 14.3 دولارًا للبوشل دون أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 14.8 دولارًا في 30 نوفمبر الماضي.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن المصدرين الأمريكيين باعوا 136 ألف طن من فول الصويا لتسليمها إلى الصين خلال 2022/23.

أعلى مستوى أسعار في التاريخ

تاريخياً، وصلت أسعار فول الصويا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17.94 دولارا في سبتمبر من عام 2012.

من المتوقع تداول فول الصويا عند 14.69 دولار بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 15.72 في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث تركز أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج و90% من إجمالي الصادرات، وتعد الصين أكبر مستورد لفول الصويا 60% من إجمالي الواردات يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.