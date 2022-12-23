تراجع أسعار فول الصويا للأسبوع الثاني بسبب تحسن الطقس

تم تداول عقود فول الصويا الآجلة بحوالي 14.7 دولار للبوشل (27 كيلو تقريبا)، في بورصة شيكاغو، وهي في طريقها لبلوغ ثاني أسبوع من الخسائر، حيث خففت توقعات هطول الأمطار في أمريكا الجنوبية مخاوف العرض بينما عوضت مخاوف الركود العالمي التفاؤل بشأن الطلب الصيني.

هدوء الأمطار في الأرجنتين

وشهدت الأرجنتين هدوءً في الأمطار الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تتكرر مرة أخرى في الأيام المقبلة، مما يجلب الرطوبة اللازمة إلى ما يزيد قليلاً عن نصف مساحة فول الصويا بها.

ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى البرازيل، أكبر مصدر لفول الصويا في العالم، أمطارًا مفيدة خلال الأسبوعين المقبلين.

منافسة على الصادرات من أمريكا الجنوبية

وتواجه الولايات المتحدة حاليًا منافسة على أعمال التصدير من أمريكا الجنوبية، وستقوم البرازيل قريبًا بحصاد محصول فول الصويا القادم.

على جانب الطلب، أدى تخفيف عمليات إغلاق كوفيد في الصين الاستهلاكية الكبرى إلى تحفيز الآمال في ارتفاع الطلب، لكن احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية قد تؤدي إلى ركود عالمي في عام 2023.

تاريخياً، وصل فول الصويا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17.94 دولار في سبتمبر من عام 2012، وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول أسعار فول الصويا عند مستويات 15.16 دولار للبوشل بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 16.23 في غضون 12 شهرًا.

وتتاح العقود الآجلة لفول الصويا للتداول في بورصة شيكاغو للتجارة، وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث تركز أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج و90% من إجمالي الصادرات، وتعد الصين أكبر مستورد لفول الصويا 60% من إجمالي الواردات يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.