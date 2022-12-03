تراجع أسعار فول الصويا عالميا وسط توقعات بزيادة الطلب

تم تداول عقود فول الصويا الآجلة عند حوالي 14.3 دولارًا للبوشل (27 كيلو تقريبا)، دون أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 14.8 دولارًا في 30 نوفمبر الماضي، حيث تم تعويض التفاؤل بشأن آفاق الطلب من الصين، أكبر مستورد، من خلال اقتراح الحكومة الأمريكية بشأن متطلبات مزج الوقود الحيوي بأقل من المتوقع.

تحركات أمريكية بشأن الوقود الحيوي

ومن المقرر أن تدعو وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى تفويضات بإجراء عمليات مزج شاملة تبلغ 20.82 مليار جالون في عام 2023، وحوالي 21.87 مليار جالون في عام 2024 و22.68 مليار جالون في عام 2025.

أخبار إيجابية في الصين تعزز الطلب

وبالنسبة لبعض الأسواق، جددت الأخبار التي تفيد بأن الصين تكثف برامج التطعيم الخاصة بها لخفض أرقام كوفيد توقعات الطلب القوي من أكبر مستهلك للبذور الزيتية. وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن المصدرين الأمريكيين باعوا 136 ألف طن من فول الصويا لتسليمها إلى الصين خلال 2022/23.

أعلى مستوى أسعار في التاريخ

تاريخياً، وصلت أسعار فول الصويا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17.94 دولارا في سبتمبر من عام 2012.

من المتوقع تداول فول الصويا عند 14.69 دولار بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 15.72 في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة "تريدينج إيكونوميكس".

كبار المنتجين في العالم

وتتاح العقود الآجلة لفول الصويا للتداول في بورصة شيكاجو للتجارة، وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث تركز أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج و90% من إجمالي الصادرات، وتعد الصين أكبر مستورد لفول الصويا (60% من إجمالي الواردات) يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.