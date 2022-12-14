توقعات بتراجع أسعار زيت ومحصول فول الصويا عالمياً خلال 2023

تسير البرازيل على مسار تحقيق مستوى قياسي في إنتاج محصول فول الصويا في العام التسويقي 2022-23 «يناير - ديسمبر 2023»، وفقًا لتوقعات هيئة الاستشارات السلعية البرازيلية، مما يشير على الأرجح إلى فائض في العرض يلوح في الأفق سيستمر حتى منتصف عام 2023 على الأقل لدى أكبر منتج ومصدر في العالم.

152 مليون طن إنتاج متوقع

يتوقع التقرير، إنتاج 152 مليون طن متري من فول الصويا بزيادة 20% على أساس سنوي خلال العام التسويقي الجاري، وسط توقعات بمزيد من انخفاض أسعار المحصول، مواصلاً بذلك وتيرة الهبوط منذ منتصف 2022.

598 دولار سعراً للطن

وبلغ سعر طن فول الصويا، 598.49 دولار أمريكي، في 9 ديسمبر الجاري، بانخفاض 96 دولار عن السعر في 9 يونيو الماضي، بحسب تقديرات «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، وأشار محللو الوكالة العالمية، إلى أنه مع تزايد احتمالية تحقيق حصاد قياسي للبذور الزيتية في البرازيل، من المرجح أن تنخفض الأسعار أكثر الفترة المقبلة، وقالوا إن الإمدادات الكبيرة المتتالية من أكبر منتجي فول الصويا في العالم ستقود نحو زيادة في العرض العالمي.

70% من الإنتاج العالمي لـ«أمريكا والبرازيل»

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية حصاد فول الصويا في الولايات المتحدة – ثاني أكبر منتج ومصدر عالمي - العام الجاري بـ 118.3 مليون طن متري، وهو قريب من متوسط ​​5 سنوات البالغ 118.4 مليون طن متري، وتمثل البرازيل والولايات المتحدة معًا 70% من إنتاج فول الصويا العالمي.

زيادة المساحة المزروعة

وترى وكالة الزراعة الوطنية البرازيلية «كوناب» أن المساحة المزروعة بالمحصول الزيتي تبلغ 43.2 مليون هكتار «107 مليون فدان»، بزيادة 4.2% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يزرع المزارعون 43.79 مليون هكتار بفول الصويا هذا الموسم، بزيادة قدرها 762 ألف هكتار عن توقعات يوليو وزيادة 1.98 مليون هكتار على أساس سنوي.

شعور زائل بالنشوة

لكن بعض المحللين في «ستاندرد آند بورز»، يرون أن الشعور بالنشوة بشأن الرقم القياسي المتوقع لمحصول فول الصويا البرازيلي في 2022-2023 من المرجح أن يكون قصير الأجل، حيث تستهلك البرازيل عادة 45 مليون - 50 مليون طن متري في السنة من فول الصويا محليًا وتصدر ما يتبقى تقريبًا.

الصين كلمة السر

ويعتمد مصير محصول فول الصويا القياسي الوشيك في البرازيل على متغيرات متعددة، لا سيما طلب الصين، حيث تعد الصين أكبر مستهلك لفول الصويا في العالم، وتمثل 60% من التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تستورد 98 مليون طن العام التسويقي الحالي، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.