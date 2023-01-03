رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مد استقبال أفلام الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي لـ10 يناير

كتب:

بسمة شطا
07:29 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، عن مد استقبال الأفلام المشاركة بالمهرجان، نظراً للإقبال الكبير في الأفلام المتقدمة للمشاركة بالدورة الـ 24 للمهرجان.

مد استقبال الأفلام المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي

وذكر الناقد عصام زكريا في بيان صحفي أن الموعد الجديد لوقف استقبال الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة هو 10 يناير الجاري.

يذكر أن الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية من المقرر أن تقام في الفترة من 14 حتى 20 مارس 2023.

مهرجان الإسماعيلية

جدير بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.   

اقرأ المزيد:

تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.. فرق عربية وأفريقية و10 من مصر

«مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية».. أزياء واستعراضات لتبادل الثقافات

ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية غدا

اختتام فاعليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية وسط حضور جماهيري كبير
بقلم بسمة شطا