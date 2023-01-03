مد استقبال أفلام الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي لـ10 يناير

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا، عن مد استقبال الأفلام المشاركة بالمهرجان، نظراً للإقبال الكبير في الأفلام المتقدمة للمشاركة بالدورة الـ 24 للمهرجان.

مد استقبال الأفلام المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي

وذكر الناقد عصام زكريا في بيان صحفي أن الموعد الجديد لوقف استقبال الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة هو 10 يناير الجاري.

يذكر أن الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية من المقرر أن تقام في الفترة من 14 حتى 20 مارس 2023.

مهرجان الإسماعيلية

جدير بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.