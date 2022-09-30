اختتام فاعليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية وسط حضور جماهيري كبير

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة، الحفل الختامي لفاعليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بحضور عدد كبير من الأهالي من الشباب والأطفال وحضور الفرق الغنائية المشاركة في المهرجان.

وكان المهرجان قد انطلق السبت الماضي بعرض ديفيليه في شارع محمد علي أحد أكبر شوارع مدينة الإسماعيلية وحضور فرق أفريقية وآسيوية إلى جانب الفرق المحلية.

إقبال على حفل الختام

وشهد حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية إقبال عدد كبير من المواطنين وامتلأ مسرح قصر الثقافة عن آخره بعد السماح للمواطنين الحضور دون اقتصاره على دعوات محددة.

وبدأ الحفل الختامي بعروض من فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تلاها عدة عروض فنية للفرق المشاركة التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفرقة السمسمية وفرق مطروح وبورسعيد والعريش والشرقية وملوي وأسوان.

مشاركة فرق عربية في حفل ختام المهرجان

كما شارك في حفل ختام مهرجان الإسماعيلية فرق الحرية من الإسكندرية والهند والسودان وفلسطين لعرض العديد من الأغاني والتراث الخاص بكل دولة.

تميز الإسكندرية وفلسطين

وشهدت عروض فرقة الحرية بالإسكندرية وفرقة فلسطين إقبال عدد كبير من الأهالي لمتابعتها طوال أيام مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مهرجان الإسماعيلية من الأحداث التي ينتظرها أهالي المحافظة كل عام.

وتابع أن المهرجان في دورته الـ 22 يهدف إلى استمرار إقامة المهرجانات على أرض المدينة لإعادتها على الخارطة السياحية مرة أخرى، مشيرا إلى أن الإسماعيلية من المدن القادرة على استضافة أكثر من مهرجان.