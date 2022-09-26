تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية.. فرق عربية وأفريقية و10 من مصر

انطلقت الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بمشاركة دول صديقة وشقيقة من آسيا وأفريقيا، حيث تشارك أكثر من 10 فرق، تمثل محافظات مصر بالكامل.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي، تقريرًا تلفزيونيًا عن تفاصيل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

مشاركة فرق الشرقية ومطروح والنوبة

تشارك فرقة الشرقية، وفرقة الإسكندرية، وفرقة مرسى مطروح، وفرقة النوبة، وفرقة العريش، وفرقة شمال سيناء، وفرقة سوهاج وفرقة ملوي، وفرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، كضيف شرف بالدورة الثانية والعشرين في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

فعاليات كثيرة والدخول مجانًا للجمهور

تبدأ فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في فايد بالتل الكبير، بالتوازي مع بعض المدن والأحياء في مدينة الإسماعيلية، مثل الشيخ زايد وحديقة الأسرة، حيث إن هناك فعاليات كثيرة جدًا والدخول مجانًا للجمهور، وهناك معرض كتاب مخفض الأسعار لأحدث إصدارات عام 2021-2022، لإصدارات الهيئة العامة الثقافة.

وأكدت وزيرة الثقافة ضرورة أن يكون الكتاب في متناول أبناء الإسماعيلية بالكامل، وقالت مشاركة من الفرقة الفلسطينية، إن الفرقة تشارك في المهرجان تحت رعاية السفارة الفلسطينية في مصر، لإرسال رسالة تحية وسلام لكل الوطن العربي والعالم، وهناك حفاوة استقبال وتحية كبيرة من جمهور الإسماعيلية وكل الجمهور المحب لفلسطين.