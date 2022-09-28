ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية غدا

تتواصل فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ22، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر حتى 29 سبتمبر الحالي، بإقليم القناة وسيناء بفرع ثقافة الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

وشاركت فرقة الشرقية للفنون الشعبية أمس، بعدد من رقصاتها المعبرة عن التراث الفلاحي «الفرح، السقايين، الحواية، كف العرب، التنورة، الحصان، التحميلة» بقيادة أحمد واصف، أعقبه تقديم فرقة ملوي للفنون الشعبية تدريب أسامة عبدالله تراثها الصعيدي وتضمن «التحطيب، الفرح الملواني، أمانة يا مراكبي، السحجة، العصايا، شعبيات» وذلك على مسرح نادي الدنفاه.

عروض فرقة الحرية

واستقبل التل الكبير، فرقة الحرية للفنون الشعبية، التي قدّمت عددا من تابلوهاتها الغنائية الاستعراضية «الاسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني، صولو إسكندراني، الزفة الإسكندرني، تحيا مصر، حلاوة شمسنا، التي أُهديت لروح الفنان محمود رضا»، كما قدّمت فرقة العريش للفنون الشعبية فقرات «الفرح البدوي؛ تصميم الفنان سامح الكاشف، وأغاني فلكولورية من التراث الشعبي السيناوي للمطرب خالد الشعراوي».

وفي القنطرة غرب، قدّمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية الفلكلور الشعبي البورسعيدي، وتضمن رقصات «الصياد، يا طير يا رمادى، شباب البحر، وآه يالالي، بتغني لمين، الخلالة، بتغنى لمين يا حمام»، تصميم وتدريب محمد أبو صالح، تلاه عرضا فنيا لفرقة ميرغنية نصر السودان للفنون الشعبية والتي تأسست عام 2022، وقدمت رقصات «أسمراني، خضار القلب، البلح نور، وليمونبارا».

وتشارك اليوم فرق ملوي والشباب والرياضة والسودان، والإسماعيلية ومطروح، والحرية العريش وأسوان، والشرقية وسوهاج لتقديم عروضها بالمهرجان، وتبدأ ألعروض في الثامنة مساء. وغدا الخميس تقدم فرق الشرقية وأسوان، والإسماعيلية، وبورسعيد وملوي، والهند والحرية والعريش، والسودان وسوهاج ومطروح والشباب والرياضة، وفلسطين بعروضها المتنوعة، التي تعكس ثقافتها، وتبدأ العروض يوم الختام من السابعة مساء.