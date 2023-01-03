رسوم السحب النقدي والاستعلام من ماكينات ATM بداية من 2023

مع بداية العام الجديد 2023، ازداد البحث عن رسوم السحب النقدي والاستعلام من ماكينات ATM، لمعرفة ما يتم خصمه عند السحب من بنوك أخرى غير التي يتعامل معها المستخدمون، حيث بدأ فرض رسوم منذ عدة أشهر بعد توقفها بقرار من البنك المركزي المصري في مختلف البنوك بداية من عام 2020 مع انتشار فيروس كورونا.

وفي السطور التالية، نعرض رسوم السحب النقدي والاستعلام من ماكينات ATM، وفقا لما ذكرته البنوك المختلفة عبر مواقعها الرسمية الإلكترونية.

رسوم السحب النقدي والاستعلام من ماكينات ATM

وجاءت رسوم السحب النقدي والاستعلام من ماكينات ATM في عدد من البنوك كما يلي:

رسوم السحب في البنك الأهلي

يصل رسوم السحب في البنك الأهلي، إلى 5 جنيهات، و1.5 جنيه على الاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك مصر

يصل رسوم السحب من بنك مصر إلى نحو 5 جنيهات، وجنيهين للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك القاهرة

تصل رسوم السحب من بنك القاهرة إلى نحو 5 جنيهات للسحب وللاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من البنك التجاري الدولي

تصل رسوم السحب من البنك التجاري الدولي إلى نحو 5 جنيهات على كل سحبة، فيما يكون الاستعلام عن الرصيد مجانا.

رسوم السحب من بنك HSBC

تصل رسوم السحب في هذا البنك إلى نحو 5 جنيهات على كل سحبة، والاستعلام عن الرصيد مجانا.

رسوم السحب من بنك الإمارات دبي الوطني

5 جنيهات على كل سحبة، وخدمة الاستعلام عن الرصيد تكون بجنيهان.

البنك العربي الأفريقي الدولي

5 جنيهات على كل سحبة، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

رسوم السحب من بنك QNB

يفرض بنك QNB نحو 5 جنيهات على كل سحبة، وجنيهين للاستعلام عن الرصيد.

بنك كريدي أجريكول

5 جنيهات على كل سحبة، وجنيهين للاستعلام.

رسوم طلب إيصال ورقي من ماكينات ATM

وتفرض بعض البنوك رسوم عند طلب إيصال ورقي وهي البنك الأهلي وبنك مصر بقيمة 50 قرشا، كما يفرض بنك القاهرة جنيه عند طلب الإيصال الورقي لعملائه.